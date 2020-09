Tenta di entrare con l'inganno nella base Usaf di Aviano: marocchino espulso

AVIANO - Questa mattina il Questore della Provincia di Pordenone, Marco Odorisio, ha disposto l’accompagnamento e il collocamento di un 29 magrebino presso il Centro di permanenza ed il rimpatrio di Torino, ove è stato condotto da agenti della Questura di Pordenone.



Infatti, militari dell’Arma del Comando Stazione Carabinieri per l’Aeronautica Militare di Aviano hanno accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Pordenone, un 29enne, cittadino marocchino, privo di permesso di soggiorno, perché revocato, che aveva tentato di introdursi all’interno dell’Aeroporto “Pagliano Gori” di Aviano, sede della Base USAF. L'8 settembre scorso il magrebino si era presentato presso il “Gate 9” dell'aeroporto cecando di entrare all’interno dichiarando ai militari di vigilanza di essere cittadino statunitense e di aver dimenticato la “id-card militare” all’interno della base.



Gli accertamenti fatti dai militari del Comando Stazione Carabinieri per l’Aeronautica Militare di Aviano consentivano di identificare lo straniero per il cittadino americano che, già nel 2017 si era introdotto all’interno della base con un documento falso, circostanza nella quale veniva arrestato con conseguente revoca del permesso di soggiorno. Al termine degli approfondimenti effettuati dal personale dell’Ufficio Immigrazione, il 29enne cittadino marocchino, sussistendone i presupposti normativi, veniva espulso dal territorio nazionale e come disposto dal Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio, accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino Brunelleschi, in attesa dell’effettivo rimpatrio. Ultimo aggiornamento: 17:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA