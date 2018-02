Ritorno di fiamma: barista ustionato â€‹a manie volto, è molto grave

PASIANO - Un barista è rimasto gravemente ustionato dopo essere stato investito dal ritorno di fiamma sprigionatosi da un impianto a gas, attorno alle 12.20, a Visinale di Sopra, località di Pasiano. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone e dei carabinieri della locale stazione. Il ferito, soccorso dal personale sanitario a bordo dell'ambulanza, ha riportato ustioni al viso e alle mani di secondo e terzo grado. È stato trasportato d'urgenza, con il velivolo dell'Elisoccorso, al Centro Grandi Ustionati di Verona. Da quanto si è appreso, le sue condizioni sono gravi, la prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

