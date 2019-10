Barista denuncia: «Rubato l'incasso delle slot», si era inventato tutto

PORDENONE - Un barista di Pordenone, di nazionalità cinese, di 37 anni, è stato denunciato, in stato di libertà, per furto aggravato e simulazione di reato. Lo scorso mese di settembre aveva denunciato ai Carabinieri di Pordenone di aver subito un furto da parte di ignoti; i malviventi, previa effrazione della porta d'ingresso, si sarebbero introdotti nel locale pubblico e una volta forzati il cambiamonete e i videopoker, avrebbero asportato la somma in contanti di 5 mila euro in danno della ditta di Tavagnacco (Udine) che gestisce i macchinari elettronici.



I militari dell'Arma, nel corso del sopralluogo, hanno accertato che le effrazioni presenti sulla porta d'ingresso del locale erano state eseguite dall'interno. Di fronte alle contestazioni, l'uomo ha confessato affermando di essere stato spinto a commettere il reato a causa dei debiti contratti nella gestione del locale, che non riusciva più ad onorare, prima di cederlo ad altri imprenditori.

