PORDENONE - Sette decessi in provincia di Pordenone, sette persone vinte (anche) dal Covid, su un totale di 19 morti in regione nelle ultime 24 ore. È il bilancio nero di una giornata segnata dalla crescita giornaliera delle vittime della pandemia. A Barcis è morto il 90enne Romeo Guglielmi, storico gestore del Bar Sport in riva al lago. In casa di riposo a Cavasso invece è scomparso Mario De Biasio, originario di Montereale. Seconda vittima anche all’Asp di Cordenons: non ce l’ha fatta Silvana Marcon, classe 1930. Sempre a Cordenons è deceduta l’85enne Pierina Rossi. A Sacile addio all’81enne Simone Nadin di Ronche. Infine il decesso di una 83enne di Pinzano e di un 87enne di San Vito. Gli altri decessi fanno riferimento a una donna di 99 anni di Trieste, un uomo di 97 anni di San Canzian d’Isonzo, una donna di 94 anni di Gorizia, una donna di 90 anni di Codroipo, un uomo di 89 anni di Udin, un uomo di 89 anni di Porto Tolle deceduto in ospedale a Trieste, un uomo di 83 anni di Remanzacco, un uomo di 81 anni di Trieste, un uomo di 80 anni di Torviscosa, due uomini di 77 e 74 anni di Trieste e un uomo di 73 anni di Tolmezzo.

