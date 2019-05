Fabrizio, la barba più bella del mondo: «La curo con balsmo e un olio speciale»

di Mirella Piccin

AZZANO - Non toccategli la barba, per lui è un orgoglio. Da oltre quattro anni la cura con pazienza e passione. Stravangante, eccentrico, socievole, ma con i piedi per terra, Fabrizio Bottos, 42 anni, di Tiezzo, di professione imprenditore nel mondo della legatoria, da tempo partecipa a gare internazionali, ma questa volta è riuscito ad aggiudicarsi il podio più prestigioso, vincendo il titolo di campione del mondo nella categoria barba naturale al World beard and mustache championship 2019 che si è tenuto ad...