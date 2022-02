PORDENONE - Si chiamerà Zonzo, per dare proprio l'idea di viaggio. E avrà un compito importante: tappare un buco e far tornare almeno parzialmente a vivere la stazione ferroviaria di Pordenone. L'annuncio ufficiale è stato dato utilizzando il profilo Facebook del nuovo bar e sempre sulla stessa pagina è disponibile anche una piccola anteprima dei lavori in corso nel locale. Lo scalo del capoluogo riavrà finalmente un bar per i viaggiatori. E non si dovrà aspettare molto per bere il primo caffè di fronte ai binari.



LA SVOLTA

Prima era toccato all'edicola, poco dopo al bar. Tutto chiuso, in stazione a Pordenone. Rimane solamente la biglietteria, ma i viaggiatori non possono godere di altri servizi. È successo tutto nei due anni del Covid, anche se la pandemia non è alla base delle due chiusure a breve distanza l'una dall'altra. Ora almeno si intravede la luce, grazie all'iniziativa di un gruppo di piccoli imprenditori che a breve darà vita allo Zonzo. Quando? A marzo, quindi la svolta è davvero vicina. «Arriva il nuovo caffè della stazione di Pordenone - si legge nella comunicazione online dei nuovi gestori - Pronti a fare colazione con noi? Fai una sosta a pranzo e prova il nostro gelato artigianale». E poi un'immagine dei lavori in corso, che non dovrebbero durare molto, dal momento che si parla del 14 o del 16 marzo. Il nuovo locale sarà poliedrico, dal momento che spazierà dal caffè del mattino (quindi alle colazioni) fino ai pranzi e agli aperitivi, per dare un servizio a 360 gradi ai viaggiatori.



IL FUTURO

Della situazione della stazione ferroviaria di Pordenone si era occupata anche la commissione del consiglio regionale. Allora era stato fatto il punto dopo un incontro avuto dai vertici del Fvg con Rfi, la società che gestisce il patrimonio fisico delle stazioni in tutta Italia. Già allora era parsa imminente la svolta relativa al bar dello scalo, che era annunciato come prossimo alla riapertura.

Qualche difficoltà in più, invece per quanto riguarda l'edicola, il primo esercizio commerciale ad aver chiuso negli ultimi due anni. La sensazione è che in questo caso sia necessario attendere qualche mese in più per poter di nuovo comprare giornali e riviste in stazione a Pordenone. Proprio in merito alla situazione della vecchia edicola era andato in scena anche un botta e risposta a distanza tra la consigliera di Forza Italia, Mara Piccin, e i gestori dell'esercizio commerciale.

Il tutto dopo le dichiarazioni della rappresentante forzista al termine della commissione. I vecchi gestori hanno garantito che nel tempo non ci sono mai state situazioni di morosità. Ora si attende solamente di poter rivedere, dopo il bar, anche l'edicola.