Caccia al lavoro. Arrivano 165 domande per sette posti da vigile urbano

di Lara Zani

PORDENONE - Sono arrivate, anche se circa un terzo, ossia 53, sono già state scartate in quanto incomplete o perché i candidati sono risultati privi dei requisiti. Non servirà dunque fare ricorso alla preselezione, che era stata prevista nel bando qualora il numero dei concorrenti fosse stato più alto, superiore a 150. Saranno dunque 109 i partecipanti al concorso, per il quale il Comune ha già provveduto anche a nominare la commissione, che sarà presieduta dal comandante della polizia locale di Pordenone Stefano Rossi. I candidati dovranno preliminarmente superare test fisici e psico-attitudinali, poi la teoria,