Baby gang ruba le paghette dagli zaini dei 12enni mentre giocano

SPILIMBERGO (Pordenone) - Nei guai tre minorenni, duee uno segnalato, per averin contanti negli zaini di alcuni loro coetanei che li avevano lasciati per un attimo incustoditi su una panchina dei giardini pubblici di via Corridoni, a, mentrela fine dell'anno scolastico. Si tratta di un 14enne, di un 15enne e di un 13enne, tutti di origini straniere che vivono a Spilimbergo e che hanno rubato dagli zaini circa 85 euro in contanti.Uno dei ragazzi derubati ha notato che uno zaino era stato spostato e si è insospettito; ha chiamato i carabinieri e sul posto sono giunti i militari dell'Arma del Radiomobile della Compagnia cittadina che hanno rintracciato i tre minorenni a Corte Europa. Alla vista delle divise, il gruppetto ha cercato di liberarsi dei soldi rubati,in una fessura di un arredo urbano della piazza.Messi alle strette, i tre hanno poie il denaro è stato ritrovato. Portati in caserma, dove sono stati chiamati anche i loro genitori, i ragazzini sono stati identificati; due sono stati denunciati alla Procura dei Minori per furto aggravato in concorso e uno, il 13enne, è stato segnalato perchè non imputabile vista l'età. Sono stati poi affidati alle loro mamme e ai loro papà. I soldi rubati sono stati restituiti alle vittime, cinquedi Spilimbergo.