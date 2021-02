Colpo della banda della ruspa in un distributore di Azzano Decimo

AZZANO DECIMO- Nuovo colpo in provincia di Pordenone della banda che prende di mira le colonnine self servite dei distributori di benzina. Dopo il furto fallito due notti fa a Porcia, ieri sera, giovedì 18 febbraio, sono entrati in azione alle 23.30 ad Azzano. Con una ruspa, poi abbandonata sul posto, hanno divelto una colonnina. Il bottino è di circa 250 euro. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Azzano e del Nucleo investigativo di Pordenone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA