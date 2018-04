Banda dei Rolex, arrestato dopo tre anni il rapinatore della gioielleria

di Cristina Antonutti

PORDENONE - Liuarus Dubinskas, 37 anni, è un rapinatore lituano rinchiuso in un carcere tedesco: fa parte della banda dei Rolex. Forse non si è sorpreso quando, qualche giorno fa, gli hanno notificato la misura cautelare in carcere ottenuta dal pm Pier Umberto Vallerin per il colpo di tre anni fa alla storica gioielleria Senigaglia di corso Vittorio Emanuele II a Pordenone. Un testimone lo ha riconosciuto da una fotografia. Il resto lo hanno fatto gli investigatori della Squadra Mobile che sul clamoroso colpo da 150mila euro, durato appena 50 secondi, non hanno mai smesso di lavorare.



Dei sei autori della rapina, ne sono stati identificati quattro. Ma soltanto per Dubinskas gli indizi sono schiaccianti. Ed è per questo che il mandato di arresto europeo firmato dall’allora gip Roberta Bolzoni ha un solo nome. Un nome finito nella banca dati Schengen e che il Servizio di cooperazione internazionale ha individuato nel carcere tedesco. Dubinskas in Germana è stato arrestato in flagranza (lo stesso gli era capitato in Danimarca). Quando avrà chiuso il conto con la giustizia tedesca, verrà espatriato in Italia.

