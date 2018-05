Sei malato? Il collega di lavoro ti presta il suo tempo in ufficio

di Elisabetta Batic

PORDENONE/UDINE - Sei ammalato o hai appena avuto un figlio?, uno strumento adottato dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Udine che punta a rivoluzionare il lavoro di molti professionisti e soprattutto professioniste.Lo strumento è già stato sperimentato nel Triveneto, per la precisione a Padova dal 2009 (dove è stato istituito per la prima volta) e poi progressivamente a Verona, Venezia e Bolzano. In Friuli Venezia Giulia l'iniziativa vede coinvoltidove è stata presentata agli iscritti, durante l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo 2017. Le ore di lavoro, che verranno regolarmente remunerate, si prestano in favore di una collega o di un collega che si rivolge all'Ordine per chiedere aiuto: una commissione dedicata valuterà la richiesta e le motivazioni.Si tratta di uno strumento utile a chi è in maternità o in paternità, a chi è colpito da improvvisa e grave malattia anche se questa tocca famigliari e parenti entro il secondo grado, a chi affronta il decesso di un proprio caro o a chi deve sostenere un impegno particolare in termini di cura e assistenza nei confronti di un famigliare...