BUDOIA - Interessi non dovuti, spese che non dovevano essere richieste e commissioni di massimo scoperto che non andavano pagate. Nella sentenza, la frase che pesa come un macigno: «Ha agito in dispregio della legge 108/96, perpetrando il reato di usura...», in riferimento al comportamento tenuto da Banca della Marca. La decisione del giudice del Tribunale di Treviso favorevole all'imprenditore pordenonese Lucio Tomasella è andata ben oltre la richiesta stessa dell'ex socio e amministratore della Dtv sistemi srl, azienda di Budoia dichiarata fallita nel 2015. Tomasella si era infatti affidato allo studio legale Marazzato e Bassi di Treviso e Pordenone nella speranza di bloccare un decreto ingiuntivo emesso nel 2016 e che imponeva a lui personalmente il pagamento di 106.930 euro. Debiti della società, secondo l'istituto bancario, di cui doveva rispondere Tomasella in quanto garante della stessa.

LA PERIZIA

Il perito nominato dal Tribunale di Treviso, Elena Mercante, ha invece scoperto una realtà diametralmente opposta, portando alla luce somme fatte sborsare all'azienda pordenonese e non dovute per la bellezza di 240mila euro: «Il Tribunale ha preso atto dei risultati raccolti dalla dottoressa Mercante» - sottolinea la legale Monica Marazzato.

Lunedì scorso la causa civile avviata nel 2016 e raccolta dall'avvocatessa l'anno dopo, con il supporto dei periti di parte Marina Francescon e Tatiana Vartic, è giunta a conclusione, liberando Lucio Tomasella dall'ennesimo, pesante incubo legato al fallimento di un'azienda cresciuta nei primi anni Duemila fino a dar lavoro a una trentina di persone. L'agguerrito studio legale che ha difeso il pordenonese aveva portato alla luce anche un'altra stortura: una evidente sproporzione tra le garanzie richieste ai clienti e il debito che veniva loro garantito dalla banca. Tra le parti negli anni ci sono stati alcuni tentativi di conciliazione, tanto che la ex socia di Tomasella trovò alla fine un accordo con Banca della Marca. Non così il pordenonese, che dichiara: «Sapevo di essere nel giusto». Oggi può essere più che soddisfatto dell'esito della sentenza.