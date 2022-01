AZZANO - Il gesto di Giorgio Chiellini, capitano della Juventus e difensore della Nazionale di calcio Campione d’Europa, è il più grande regalo di Natale ricevuto da un bambino di 8 anni gravemente malato. Chiellini, campione dentro e fuori dal campo, è stato molto colpito dalla storia di Ianis, il piccolo tifoso bianconero che sta combattendo la sua battaglia contro una malattia, e ha deciso di regalare la sua maglia al bimbo. Un caso, quello del piccolo Ianis, di quelli che tolgono il fiato e lasciano riflettere sulla portata delle proprie fortune. Chiellini, attraverso il Club Nordest Juventus di Tiezzo (al quale è iscritto il papà del bambino) e il suo presidente Daniele Caverzan, è venuto a conoscenza del desiderio del suo piccolo fan, costretto ad appendere, per il momento, gli scarpini al chiodo (giocava in una squadra del paese).



LA LETTERA AL CAMPIONE



«Vorrei raccontare la breve storia di un super tifoso della Juventus che, in questo momento, sta affrontando la sfida più difficile della sua vita - scrive il presidente del Club juventino -. Ianis è un bambino nato il 3 marzo 2013 a Oderzo, da genitori immigrati in Italia. Attualmente risiedono a Zenson di Piave. Il papà Catalin Anghele è iscritto al nostro club. E il ragazzino, da quando è nato, ha sempre ammirato e tifato per la Juventus. Tanto che ricorda tutte le vittorie e conosce tutti i giocatori. Purtroppo - racconta Caverzan - l’anno scorso la sua vita è completamente cambiata. Il 13 luglio gli è stata diagnosticata la malattia». Il papà e la mamma Mihaela raccontano che prima era un bambino che non si fermava mai, correva e giocava con i suoi amichetti, qualche volta si faceva male, ma come tutti i bambini. Ma un bel giorno un dolore alla gamba gli ha cambiato la vita. Una visita dal medico, e in seguito le analisi, hanno evidenziato il problema. Per i genitori è stata una pugnalata: «Non ci aspettavamo una cosa così grave, sono stati giorni terribili e speravamo tanto che si fossero sbagliati. Così nostro figlio ha iniziato a giocare la partita più difficile, quella della vita. Adesso sta affrontando dei cicli di chemioterapia per bloccare la malattia, ma i medici ci hanno detto che ci vorranno almeno due anni perché nostro figlio ritorni alla sua vita normale, a correre e a giocare a calcio. Per Natale è rientrato a casa. In ogni caso dovrà fare continui controlli per diversi anni».



UNA MAGLIA PER SORRIDERE



Nel frattempo gli amici del Club, su iniziativa dei genitori e per farlo sorridere, hanno pensato a una maglia firmata da tutti i giocatori della Juventus, ma non è stato possibile. La felicità è arrivata quando è stata consegnata la maglia con la firma di Chiellini e la sua dedica “forza Ianis”. «Siamo consapevoli - precisa il presidente del Club Nordest bianconero Gianni Agnelli - del momento difficile che stiamo affrontando a causa pandemia, ma la nostra volontà è dare un po’ di forza morale al piccolo tifoso juventino. Quando sarà possibile vederci, perché resterà in isolamento fino alla ripresa delle sue forze, festeggeremo la maglia firmata. E appena ritornerà a essere autonomo e forte lo aspetta una partita allo stadio. Come Club, organizziamo alcune trasferte per i nostri soci, abbiamo già promesso ai genitori che appena sarà guarito lo porteremo ad assistere ad una partita della Juventus».



REGALO DI NATALE



La maglia è stata consegnata prima di Natale al piccolo grande uomo, la sua felicità era tanta, per uno come lui che ha cominciato ad accettare la malattia per avere la forza di combattere. Una maglia di Chiellini, un gesto semplice, ma per il piccolo tifoso un grande incoraggiamento a non mollare, resistere, non darla vinta al “nemico”.