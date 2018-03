Bambino di un anno e mezzo resta ustionato dall'acqua bollente, grave

di Paola Treppo

PORCIA (Pordenone) - Undi un anno e mezzo di età, di, è rimastodall'acqua bollente e ha riportato lesioni sul 14% del corpicino. Le cause sono in corso di accertamento. Il piccolo è stato soccorso nella notte di ieri, domenica 18 marzo; è stato portato con l'ambulanza da Porcia all'di Pordenone e da lì poi alla piazzola di Maniago dove è stato affidato alla equipe medica dell'del Fvg. Da Maniago il velivolo si è alzato poco prima della mezzanotte alla volta del centro grandi ustionati di Verona dove il piccolo è ricoverato in condizioni gravi.