PORDENONE - Scene da film con tanto di inseguimenti venerdì sera in città, quando molte persone hanno udito distintamente una voce femminile che gridava «ha rapito mia figlia. Aiutatemi. Si è portato via la bambina». Alcuni testimoni raccontano di aver visto una giovane donna che piangeva, disperata, e implorava i presenti di chiamare la polizia perchè la sua bimba, una neonata, era sparita. La ragazza correva di qua e di là, come se non sapesse dove andare o cosa fare, continuando a urlare «la mia bambina, la mia bambina». Dopo pochi minuti sul posto è giunta una prima pattuglia della Squadra Volante. I poliziotti hanno cercato di calmare la giovane mamma, di farsi raccontare cosa era accaduto; ma era così disperata da non riuscire a spiegarsi. Piano piano è emerso che il padre della neonata, un cittadino statunitense che vive con la ragazza perchè non ha una residenza fissa, nonostante i due non siano più una coppia, sarebbe dovuto rimanere a casa con la bambina, mentre la giovane mamma usciva a prendere qualcosa con un’amica. Quando è rincasata, ha trovato la casa vuota è si è allarmata, quindi è andata nuovamente fuori e in strada si è accorta di un’auto alla cui guida c’era una donna. Poi qualcuno le ha indicato il passeggero, ed era il papà della bimba con la neonata in braccio. La mamma gli ha chiesto di darle la piccola, ma lui non ne voleva sapere. A quel punto la giovane mamma si è parata davanti all’auto e, per tutta risposta, la donna alla guida l’ha letteralmente “caricata” sul cofano ed è partita, fermando l’auto solo cinquecento metri dopo, tra le grida spaventate delle persone che hanno assistito alla scena, facendo cadere la giovane per poi dare di nuovo benzina al motore e fuggire, con la neonata tra le braccia del papà che nel frattempo aveva pensato bene di mettere la piccola nel sedile posteriore, senza seggiolino. Una scena da film.



L’INSEGUIMENTO



Ma dopo una decina di minuti da una via laterale è rispuntato a piedi il papà con la piccola in braccio, sotto gli occhi smarriti della giovane mamma e dei poliziotti. L’americano si è seduto, ha fornito la sua versione della storia, mentre la sua ex compagna chiedeva di poter riabracciare la neonata. Gli animi sembravano essersi calmati, anche se la situazione rimaneva assai ingarbugliata. Gli agenti della Volante, nel frattempo era arrivata una seconda auto, hanno sentito alcuni testimoni finchè a un certo punto il papà ha dato in escandescenza, ha spintonato un polizotto e a piedi, scalzo perchè aveva lasciato i sandali a terra, è fuggito con la neonata in braccio. Una delle Volanti si è lanciata all’inseguimento, come il terzo agente a piedi, e l’americano è stato acciuffato dopo alcune centinaia di metri, ma non voleva saperne di fermarsi e con la neonata in braccio rappresentava un pericolo. Il timore era infatti che la bimba potesse cadergli dalle braccia e rimanere ferita. Ma è stato immobilizzato e arrestato e la neonata finalmente è potuta tornare tra le braccia della giovane mamma. Una brutta storia di un film che nessuno vorrebbe vedere.