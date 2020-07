Beve l'acqua con il sapone mentre fa il bagnetto, neonata ricoverata in gravi condizioni

MANIAGO - Alle 22 circa di ieri sera, martedì 30 giugno, una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile, su richiesta del112, è intervenuta in emergenza presso un'abitazione di Maniago perchè una neonata (nata nel giugno 2020 A San Vito al Tagliamento), mentre stava facendo il bagnetto aveva ingerito l'acqua saponata che le aveva provocato una grave crisi respiratoria. Il tutto è accaduto alla presenza dei genitori che hanno chiamato i soccorsi (madre casalinga, padre operaio). Intervenuto il personale medico e constatata la gravità dell’incidente, la neonata è stata trasportata d’urgenza presso ospedale Pordenone dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. La corsa d’urgenza dell’ambulanza verso l’ospedale è stata eseguita con la assistenza e supporto della “gazzella” dei carabinieri. Dai primi accertamenti emerge la accidentalità dell’episodio. © RIPRODUZIONE RISERVATA