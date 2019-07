Bagnante prigioniera della forra Trascinata dalla corrente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VITO D'ASIO (PORDENONE) - Salvtaggio di una bagnante, questa mattina alle 10.30 a Curnila. La donna, trascinata dalla corrente fino all'interno della forra del torrente Arzino, non riusciva più ad uscire.I Vigili del Fuoco di Spilimbergo e i componenti della squadra Speleo Alpino Fluviale sono stati immediatamente inviati sul posto e con l'impiego di un "palo pescante" hanno allestito le necessarie manovre di corda per il recupero della ragazza.A quel punto un vigile Soccorritore Acquatico è stato calato e una volta raggiunta la malcapitata l'ha trovata in uno stato di lieve ipotermia e l'ha protetta con una coperta termica. Successivamente, la donna è stata inbragata e portata fuori dalla forra.