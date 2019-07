​Da impiegato diventa badante per combattere la povertà

di Marco Agrusti

PORDENONE - Carmine Di Palma, ha origini napoletane. È nato a Pordenone, figlio di militari come migliaia di altri suoi concittadini. Sino a tre anni fa era un impiegato: aveva una posizione lavorativa che sembrava solida come quella di tante altre persone. Si occupava di mobili, in un'azienda del triangolo Prata-Pasiano-Brugnera. Poi, a 55 anni, è arrivata una lettera: l'azienda non aveva più bisogno di lui. A casa, da un giorno all'altro, senza un lavoro. Difficile, alla sua età, trovare un'altra azienda con il desiderio. Quasi impensabile, invece, la decisione di cambiare drasticamente vita e diventare uno dei primi badanti di sesso maschile in provincia.