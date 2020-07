Schianto frontale tra un'auto e un camion per il trasporto della ghiaia: un ferito grave Foto

Schianto frontale

camion per il trasporto della ghiaia

Incidente ad Azzano oggi: la dinamica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AZZANO DECIMO -questa mattina, 7 luglio 2020, ad Azzano Decimo, in via Pascoli. A scontrarsi un'auto e un. I vigili del fuoco di Pordenone, con una squadra supportata dall'autogrù, sono intervenuti sul posto. La circolazione è stata chiusa al traffico in attesa della rimozione del camion che subiva ingenti danni.A causa dell'impatto l'autovettura ha terminato la propria corsa carambolando contro una recinzione e il conducente è rimasto gravemente ferito, intrappolato tra le lamiere.I vigili del fuoco, rimuovendo dapprima una cancellata,con l'utilizzo di attrezzature idrauliche riuscendo, dopo oltre 40 minuti di lavoro, ad estricare assieme al personale sanitario la vittima, trasportata all'ospedale di Udine in elicottero.