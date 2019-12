Gesù bambino nero nel presepe dell'asilo: sotto di lui àncora e mare

di Mirella Piccin

IL PRECEDENTE NEL VENEZIANO

AZZANO DECIMO - Fa montare la polemica ilcollocato nell’originaledell’asilo “Giovanni Paolo II”, ad Azzano Decimo.Il “caso” è stato segnalato dal consigliere del gruppo Azzano 33082, Massimo Piccini e da altri colleghi della lista, tra cui Giacomo Spagnol, che ha pubblicato la foto del presepe della scuola, suscitando numerosi commenti. Nel presepe, cosa singolare, appare solo il Bambinello nero: non ci sono né la Vergine Maria né San Giuseppe e neppure il bue e l’asinello. Ma si notae un grande sole.Un presepe che fa riflettere sull’esperienza che molti migranti affrontano nel Mar Mediterraneo, dove in molti muoiono: è una nascita che propone dunque la speranza di un mondo diverso. L’iniziativa ha diviso la piazza virtuale, tra chi ha gradito la scelta e chi, invece, l’ha duramente criticata come l’ennesimo attacco alle tradizioni cristiane.