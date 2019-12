Furto nella villa di un noto imprenditore: in 15 minuti portato via oro per 20mila euro

AZZANO DECIMO (PORDENONE) - Hanno agito praticamente indisturbati per circa un quarto d'ora, muovendosi da veri professionisti, e si sono portati via un bottino di oltre 20mila euro dall'abitazione di un noto imprenditore, G.B. (queste le sue iniziali), in località Cesena di Azzano. Il furto è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di Santo Stefano, nella villetta, che si trova poco lontano dalla zona dei laghi di Cesena.



I malviventi hanno agito a colpo sicuro, attorno alle 19, probabilmente dopo alcuni appostamenti e dopo aver visto i proprietari uscire di casa in auto, alle 17. Per loro, è stato quasi un gioco da ragazzi penetrare all'interno della villetta e portare a termine la missione senza intoppi. Ma non avevano fatto i conti con gli 007 vicini di casa, amici del proprietario, che si sono accorti intorno a quell'ora di un auto sospetta, una Fiat Tipo di colore bianco posteggiata nel loro campo. A questo punto incuriositi, non solo hanno preso il numero di targa, ma si sono anche avvicinarsi alla macchina con il motore acceso, con un uomo al volante che si è subito allontanato a fari spenti per poi far salire i due complici e scappare a tutta velocità.



IL PROPRIETARIO

«Ci hanno rubato tutti i ricordi di importanti anniversari - ha raccontato il derubato - anelli, collane, orologi: tutto l'oro che avevamo. Per circa 20mila euro. Non abbiamo più nulla, ma il dolore più grande è sicuramente quello che si prova trovando la casa violata, messa a soqquadro». I ladri, dopo aver tentato di forzare una porta senza riuscirci, hanno ripiegato su una finestra, aprendola forse con un piede di porco o con un grosso cacciavite. Uno sforzo durato alcuni minuti. Una volta entrati hanno rovistato nelle camere, ma anche in soggiorno, dove hanno svuotato tutti i cassetti e spostato i mobili: cercavano con ogni probabilità una cassaforte, che non c'è. I ladri hanno arraffato tutto, non lasciando neppure un oggetto d'oro, per poi dileguarsi, forse disturbati da qualcosa, verso la strada dove ad attenderli c'era il complice.



L'ALLARME

Ad accorgersi del furto sono stati sempre i vicini di casa, che si sono accorti che la porta era aperta e hanno chiamato i proprietari. «Quando siamo arrivati ci siamo trovati di fronte ad una brutta scena, l'abitazione era sottosopra. In casa soldi non li teniamo, ma forse erano più interessati all'oro. Ho trovato il portafoglio di mia figlia a terra con all'interno ancora 400 euro». Forse l'hanno perso fuggendo... Al proprietario non è rimasto altro da fare che chiamare i Carabinieri. I militari dell'Arma hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa che potrebbero aiutare le indagini.

Mirella Piccin © RIPRODUZIONE RISERVATA