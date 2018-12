Chiude Rino, l'ultimo macellaio di Tiezzo: «E adesso come facciamo?»

di Mirella Piccin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AZZANO «E adesso?» è il ritornello che echeggia tra i clienti, da quando nel negozio hanno visto spuntare il cartello: "la macelleria rimarrà aperta fino al 24 dicembre. Ringraziamenti a tutti coloro che ci hanno consentito 43 anni di attività". Rino Stefani, che per massaie e buongustai dei dintorni, è semplicemente Rino, il macellaio, l'unico rimasto in tutto il comune, il 24 chiuderà il suo storico negozio al civico 38 di via Enrico Toti a Tiezzo. Una macelleria gestita...