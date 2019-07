di Elisa Marini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AZZANO - La lotta all'amianto, per tutelare la salute di tutti, è cominciata, anche grazie alla nuova tecnologia dei droni. Il Comune infatti fa parte di una nuova linea di attività intrapresa della Regine insieme ad alti 23 Comuni, i più popolosi e a comunicarlo è l'assessore all'ambiente Lucio Caldo. Un'attività che mira alla rimozione dell'amianto pericoloso, materiale che ha cessato di essere commercializzato nel 1992. Fino ad allora il suo utilizzo è stato notevole in tutti i settori produttivi e negli edifici pubblici e privati. Va tuttavia evidenziato che il cemento amianto (eternit), se non alterato, rappresenta certamente un fattore minore di rischio.