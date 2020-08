Rimane bloccato nell'auto finita con le ruote all'aria: 86enne in ospedale

AZZANO DECIMO - Perde il controllo dell'auto e finisce con le ruote all'aria, 86enne ferito. I soccorritori sono stati allertati verso le 19.40 di questa era, domenica 30 agosto, per un automobilista che è finito fuori strada con la sua Fiat Panda in prossimità di Azzano Decimo.



L'uomo, della zona, stava percorrendo la strada regionale 251. Giunto poco dopo dell'abitato di Villotta di Chions, nel territorio di Azzano, ha perso il controllo dell'utilitaria finendo fuori strada. L'auto si è capovolta con le ruote all'aria mentre l'anziano è rimasto bloccato nell'abitacolo. Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco di San Vito per liberarlo. È stato portato poi in ospedale. Inevitabili i disagi alla viabilità.