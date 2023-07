Perde il controllo della moto: 31enne muore nello schianto ad Azzano Decimo

AZZANO DECIMO (PORDENONE) - Incidente stradale mortale alle 22.30 della serata di domenica 2 luglio in via Cesena, località di Azzano Decimo. A perdere la vita un 31enne che ha perso il controllo della motocicletta.

Non pare esserci alcun altro mezzo coinvolto. Sul posto i carabinieri.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Pordenone, quello di un'automedica proveniente da Pordenone e l'elisoccorso. Hanno attivato i vigili del fuoco e la forza pubblica. Inutili purtroppo le manovre salvavita praticate dal personale medico infermieristico. Per l'uomo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.