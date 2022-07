PORDENONE - UDINE Il garante della privacy ha sanzionate le Aziende sanitarie di Udine e Pordenone rispettivamente con 70 e 50 mila euro perchè hanno trattato in modo illecito i dati dei pazienti e delle persone che hanno effettuato visite o esami diagnostici. In pratica il "peccato originale" era legata al fatto che tutti i dipendenti delle due aziende accedendo al sistema telematico potevano vedere l'agenda sanitaria dei pazienti. Ovviamente una cosa che non è accettabile, non a caso il garante ha spiegato che non è assolutamente pensabile che personale medico o infermieristico possano accedere ai dati di un paziente anche se non è in cura con loro. Il sistema informatico delle due aziende, inoltre, utilizzato anche dal personale sanitario dei due carceri, consentiva anche a loro di accedere ai dati di tutti i pazienti.