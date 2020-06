PORDENONE - L’Azienda sanitaria del Friuli occidentale chiude i conti del 2019 in rosso e così rischia di saltare il premio al personale dell’1 per cento sul monte salari.

A prendere posizione è il sindacato Cimo con Francesco Di Nunzio. «È stato riferito che il bilancio 2019 dell’Azienda sanitaria di Pordenone, diversamente dagli anni precedenti e pur non registrando diminuzione della produttività - attacca il sindacalista - è stato chiuso con una perdita di circa 950.000 euro. La chiusura in deficit del bilancio comporta che al personale sanitario non verrà assegnato il premio dell’1% del monte salari per un importo di circa 1.200.000 euro. A questo punto risulta necessario esaminare le modalità di finanziamento della sanità regionale. La Regione - spiega Di Nunzio - finanzia il sistema sanitario con un finanziamento indistinto fondato sul pro capite e con un finanziamento sovraziendale gestito direttamente dalla Regione per apposite linee di lavoro. In più occasioni il finanziamento regionale ha sanato deficit di bilancio delle altre aziende sanitarie».

I FINANZIAMENTI

Il fondo per il finanziamento del Servizio sanitario regionale per l’anno 2020 è di 2.001.817.005 cui vanno aggiunti 31.951.479 quali oneri contrattuali e 204.072.522 quale finanziamento integrativo. Più della metà del fondo (55%) viene destinato alla medicina territoriale (assistenza primaria, attività distrettuali, etc.), mentre il 45% del fondo viene destinato all’attività ospedaliera.

Il fondo è stato distribuito alle strutture sanitarie nel seguente modo: Asu Giuliano Isontina (Ts) 715.428.535, Asu Friuli Centrale (Ud) 955.070.376, As Friuli Occidentale 500.292.554, Burlo 27.064.308, Cro 21.640.010.

SOTTOFINANZIATI

Appare evidente - sostiene il sindacalista Cimo - il sottofinanziamento pro capite dell’Azienda sanitaria pordenonese rispetto alle altre «e tali condizioni si verificano da molti anni, ogni volta annunciando la perequazione delle risorse che purtroppo non è mai stata effettuata. E dire - va avanti Di Nunzio - che per il 2019, con un modesto stanziamento di circa 2 milioni di euro, si sarebbe potuto sanare il deficit dell’azienda pordenonese, permettendo la distribuzione dell’1% del monte salari al personale sanitario».

LE RICHIESTE

A questo punto, la Cimo chiede che sia riequilibrato e perequato il finanziamento delle strutture sanitarie regionali ed invita ancora una volta i rappresentanti dei cittadini del pordenonese a farsi carico di tale richiesta: «Riteniamo inoltre indifferibile - aggiunge Di Nunzio - incrementare i fondi contrattuali destinati a remunerare le attività dei medici dipendenti; tali fondi sono invariati da tempo immemore, tanto da definirli storici. È purtroppo ancora una volta necessario annotare che, in strutture con croniche carenze di organico, medici di prima linea chiamati a risolvere, con gravosi carichi di lavoro, non solo patologie complesse o effettivamente acute, ma anche patologie non di pertinenza ospedaliera e medici che ricoprono ruoli fondamentali nell'ambito delle attività distrettuali sono remunerati in modo assolutamente inadeguato e che, nonostante l'impegno altamente professionale e la continua formazione, solo in rarissimi casi vengono premiati con progressione di carriera. La motivazione - conclude - è sempre la disponibilità di insufficienti risorse economiche, per cui di frequente le istituzioni si limitano a compensarli con il titolo di eroi».