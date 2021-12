SAN VITO - Per i dipendenti della Mht il Natale arriva con un bel regalo sotto l'albero. I vertici dell'impresa hanno deciso di distribuire parte degli utili e ai dipendenti arriveranno nei prossimi giorni 500 euro a testa. Gianfranco Ruffati, amministratore delegato della Meccanica Hi Tech (Mht srl), azienda per lavorazioni meccaniche di precisione, insediata nella zona industriale Ponte rosso, ha deciso per questo fine 2021 di condividere nuovamente con i dipendenti i frutti dell'annata. «Quest'anno nonostante non siano stati raggiunti gli obiettivi che ci eravamo professati, (aumento fatturato/qualità/Mol) - ha detto Ruffati - a fronte però del forte impegno dei nostri collaboratori, la dimostrata disponibilità al grande variare delle commesse dovute alle incertezze del mercato, ed anche al rispetto dimostrato alle regole prefissate per contrastare la pandemia scoppiata nel 2021, si è deciso di erogare con la tredicesima anche un premio di risultato che si attesta in 500 euro netti come welfare aziendale».

Intraprendenza, spirito di innovazione e miglioramento dei processi: è questa la ricetta scelta dalla Mht di Ruffati che nel 2004 ha rilevato un'azienda chiusa e l'ha poi riaperta senza mandare a casa la forza lavoro presente. Nel tempo ha investito e dai 25 dipendenti iniziali si è saliti a oltre una cinquantina. C'è di più. Negli anni passati l'azienda si è avvalsa di esperti lean per intraprendere un percorso di trasformazione che consentisse di rispondere oltre che alle esigenze dei clienti, anche a quelle dei collaboratori e dipendenti, «perché - sottolinea Ruffati - le persone che lavorano in un'azienda devono realizzarsi e stare bene». Se già in passato Ruffati aveva deciso di condividere con i dipendenti i frutti di un'annata positiva, la scelta non era tuttavia scontata quest'anno. «Ma ho deciso di procedere in tal senso. L'azienda erogherà il premio prima della scadenza di fine anno in quanto premiante (e spero apprezzato) prevedendo una chiusura con un buon risultato: più 15% di fatturato rispetto al 2019. Abbiamo quindi recuperato ampiamente il default del 2020 e abbiamo buone prospettive per il 2022».

Nella lettera spedita ai dipendenti si dice: L'azienda intende dare continuità a questo sistema premiante allineato agli obiettivi aziendali che devono essere condivisi e comunemente conseguiti da tutto il personale anche nei prossimi anni. Data però l'incertezza con cui l'anno 2021 è iniziato causa pandemia e volendo premiare la collaborazione ricevuta da tutto il personale nella sua gestione, quest'anno si vuole procedere comunque alla distribuzione degli utili. Nonostante non tutti gli obiettivi possono ritenersi completamente raggiunti, l'azienda si ritiene comunque soddisfatta dell'operato di tutti, con la speranza di raggiungere assieme obiettivi ancor più premianti nel futuro».