PORDENONE - Già indagato per aver utilizzato la pensione di invalidità di un disabile per scopi personali, un amministratore di sostegno è stato nuovamente sottoposto a indagini che hanno portato nel giro di sei mesi al secondo sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca. Nei giorni scorsi la Guardia di finanza di Pordenone ha eseguito un provvedimento del gip Rodolfo Piccin dove si dispone il recupero di 49.362 euro, che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati