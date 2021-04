TRAVESIO (PORDENONE) - La Procura di Pordenone ha sospeso, ieri pomeriggio, il funerale di Valerio Pinzana, il 62enne di Travesio morto per avvelenamento causato dall'aver mangiato una pianta tossica, che aveva scambiato per aglio orsino. Il rito funebre era stato programmato per stamattina, ma il nullaosta era stato rilasciato dall'ospedale, senza il via libera del magistrato di turno, a cui non erano ancora stati inviati gli atti. Non ci...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati