Perseguitava e violentava la compagna: trentenne arrestato

AVIANO - Un uomo di 31 anni, originario del Pakistan e residente ad Aviano, con precedenti di polizia, è stato arrestato dai Carabinieri, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip di Pordenone, per atti persecutori e violenza sessuale aggravata nei confronti della compagna convivente.

La donna aveva deciso di interrompere la relazione a causa della ripetuta assunzione di alcolici da parte del compagno. Il 31enne, a quel punto, ha iniziato a perseguitarla con minacce di morte, molestie, appostamenti e atteggiamenti da stalker, associati ad atti vessatori, fino a giungere dapprima a danneggiamenti della vettura della donna e, infine, a ripetute violenze sessuali. L'uomo è stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico.