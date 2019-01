Spegne le fiamme con il tubo dell'acqua da giardino: ustionato anziano

AVIANO - Emergenza incendio nella tarda mattinata di ieri in via dei Napoli ad Aviano, dove l'anziano proprietario di una legnaia, nel tentativo di domare le fiamme si è procurato una leggera ustione alla fronte ed è rimasto intossicato in modo lieve. È stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso di Pordenone. L'allarme è stato dato verso le 11.40 perchè stava bruciando una legnaia sistemata sotto una tettoia. L'ottantenne ha cercato inutilmente di spegnere le fiamme con la gomma che i sua per innaffiare l'orto, ma non ce l'ha fatta.



