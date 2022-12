AVIANO - Terribile caduta sugli sci, arriva l'elisoccorso ma non c'è nulla da fare: morto un uomo. A Piancavallo, nel territorio del comune di Aviano, sulla pista Tremol 2, un uomo ha perso la vita a seguito di un trauma da caduta sulle piste da sci. È intervenuto l'elicottero sanitario di Pieve di Cadore. Purtroppo non è rimasta altro da fare se non decretare il decesso, nonostante la repentina attivazione della macchina dei soccorsi sanitari.

Secondo incidente

Sempre a Piancavallo, intorno alle 14, un 13enne è rimasto vittima di infortunio sulla stessa pista Tremol 2. È stato attivato il soccorso piste e il minorenne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Pordenone con l'ambulanza.