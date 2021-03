Addio a Luciano, storico titolare del Bornass

AVIANO (PORDENONE) - Chiunque sia stato almeno una volta in Piancavallo, conoscerà certamente l'albergo ristorante Bornass, arroccato ad 800 metri sul livello del mare: da lassù, con uno sguardo, si riesce ad abbracciare l'intera pianura. In molti ricorderanno anche il suo storico titolare, Luciano Dell'Angela Rigo: il ristoratore è deceduto ieri, ad 86 anni di età, in seguito a dei problemi cardiaci e respiratori. L'intera comunità avianese ne piange la scomparsa, ma forse non tutti conoscono il ruolo chiave che lui e la sua famiglia hanno avuto nel gettare le fondamenta di quella che sarebbe poi diventata la stazione sciistica che Piancavallo è oggi.



IL RICORDO

«Era il più piccolo di quattro fratelli, e durante la seconda guerra mondiale lavoravano come boscaioli - racconta il figlio Omero, che insieme alla moglie Manuela gestisce l'albergo-ristorante - . Non c'erano mezzi di trasporto veri e propri, e gli spostamenti del legname avvenivano tutti tramite i sentieri. Gli stessi sentieri sui quali, dopo la guerra, hanno cominciato a portare in quota il materiale - cemento, metallo, tralicci - che sarebbe poi servito per costruire il primissimo ski-lift che Piancavallo abbia visto . Ma anche la casera Sauc, la casera Campo, l'attuale Sport Hotel». Luciano, da vero pioniere, stava tracciando i primi solchi di un nuovo modo di vivere la montagna.



LA BORNASS

«Con la morte di un cugino, dopo diversi anni passati a gestire lo ski lift - prosegue il figlio - ha abbandonato la ditta, iniziando a dedicarsi alla Bornass. Era nata nel '49 da una semplice baracca di legno, ex dormitorio dei tedeschi, ed era stata trasformata poi in un edificio in muratura negli anni '50: è da più di settant'anni, ormai, che fa parte della storia della nostra famiglia».



LA FAMIGLIA

Luciano era sposato con Maria Luisa Paronuzzi: la famiglia di lei gestiva l'omonima casera, l'attuale Pian Mazzega, e si sono conosciuti proprio lassù. Lei portava le mucche al pascolo, lui conduceva i muli carichi di materiale, e tra una stella alpina e l'altra è sbocciato il loro amore, da cui sono nati i figli Omero e Orfeo. Dopo una vita passata ad Aviano, e in particolare a Piante, due anni fa Luciano ha avuto il secondo infarto: da allora, ogni 5 o 6 mesi soffriva di crisi polmonari. Nessuno della sua famiglia era positivo al coronavirus, ma l'Asfo lo ha inserito tra i morti per Covid. Faticava a respirare ed è stato ricoverato in pneumologia, spirando poi a causa di un arresto cardiaco.



L'AIUTO

«La voglia di darci una mano non mancava mai, anche se ad aprile avrebbe compiuto 87 anni - ricorda Omero -. Fino agli 85, prima dei problemi di salute, ha continuato ad essere operativo, aiutando me con il ristorante o mio fratello, che ha un'azienda agricola, in vigna o nell'orto».

