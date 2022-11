Aviano, schianto sulla strada provinciale: auto si ribalta e finisce nel fossato

AVIANO - Due auto si sono scontrate questa mattina, 19 novembre, poco prima delle nove al km 11 della strada provinciale 29 di Aviano. I Vigili del fuoco di Pordenone, impegnati in un precedente intervento in prossimità, sono stati dirottati dalla Sala Operativa sulla pedemontana giungendo sull'intervento dopo pochi minuti.

Una delle due auto ha terminato la sua corsa nel fossato sul fianco, mentre l'altra è rimasta sulla sede stradale. Il conducente della prima macchina è uscito autonomamente dall'abitacolo con lievi contusioni, mentre l'altro è rimasto illeso. Sul posto anche l'ambulanza per gli aspetti sanitari e i Carabinieri per i rilievi del caso.