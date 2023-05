Aviano. Schianto fra un camion e un'auto: feriti un uomo e una donna

AVIANO (PORDEONE) - Schianto oggi, 10 maggio, intorno alle 12, lungo la viabilità in prossimità del Cro, nel territorio comunale di Aviano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrati un camion e una vettura.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico un uomo e una donna rimasti feriti.