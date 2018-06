La prof rimprovera il 14enne nomade: devastate palestra, scuola e stazione

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVIANO (Pordenone) - Tre cassonetti delle immondizie dati allenel polo delledi, e insulti alla prof. I carabinieri individuano i responsabili: sono. L'incendio risale al 7 giugno scorso quando, nel complesso educativo di via Stretta, poco prima delle 23, viene segnato un rogo sia ai militari dell'Arma della stazione di Caneva che ai pompieri.La mattina successiva i carabinieri della stazione di Aviano rilevavano, sulle pareti d’ingresso secondario della palestra dell’istituto, numerose scritte offensive nei confronti di una insegnante. Le scritte sono accompagnate da disegni ditracciati sulle pareti interne ed esterne della stazione ferroviaria di via Narvesa, ad Aviano. Sono state fatte con vernice spray di colore blu. Emerge, inoltre, che nel centro polisportivo Visinai di via Chiesa sono state danneggiate due grandi vetrate con il lancio di pietre, trovate poi a terra.Al termine delle indagini, i carabinieri di Aviano hanno individuato gli responsabili. Sono due fratelli minorenni di 14 e 15 anni, appartenenti a una famiglia diche vivono ad Aviano in un camper parcheggiato in una area comunale. Dopo aver commesso un furto nel negozio di ferramenta Angelica, distraendo il titolare, i due avevano rubato il portafogli e una bomboletta di vernice spray.Con la bomboletta erano entrati nelle scuole dove avevano appiccato il fuoco a due bidoni per la raccolta differenziata e avevano imbrattato alcune pareti disegnando organi genitali, scrivendo frasi offensive nei confronti di una docente della scuola di Aviano.Poi, non contenti, i due erano entrati nella stazione ferroviaria di Aviano ove "ribadivano" le offese alla prof, con frasi e disegni che vergavano, con la stessa vernice spray, sulle pareti interne ed esterne dello stabile. Erano frasi identiche a quelle riprodotte sulle pareti dell’istituto scolastico. Il Comune di Aviano, l'Istituto comprensivo scolastico di Aviano e l’insegnante diffamata hanno presentato denuncia.A scatenare il comportamento dei due fratelli sarebbe stato il “richiamo” dell’insegnante nei confronti di uno dei due studenti. Determinanti sono state le analisi dei filmati dedel Comune, che hanno permesso ai carabinieri di identificare i due minori, già noti alle forze dell'ordine, "immortalati" durante i loro spostamenti mentre si introducono negli immobili, poi devastati. Rinvenuta, repertata e sequestrata la bomboletta di vernice e, nel corso di perquisizione delegata dalla Procura per i Minori, fatta all’interno del camper, sono stati sequestrati anche indumenti e lo zainetto indossati durante le scorrerie.