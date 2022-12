Aviano, incendio nella cucina di un'abitazione, muore anziana di 86 anni

AVIANO - Incendio questa mattina intorno alle 07.40 in un'abitazione in via Molini ad Aviano. Coinvolta una donna di 86 anni che, all'arrivo dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri, è stata trovata senza vita sul pavimento della cucina. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa dell'anziana dopo aver visto il fumo uscire dalla casa. Secondo le prime informazioni le fiamme si sarebbero sprigionate dalla stufa accesa, interessando altre parti della cucina come il tavolo e le sedie. In corso ora le indagini per stabilire le cause del decesso dell'86enne, morta per ustioni, intossicazione o per altre ragioni.