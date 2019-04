Dal vano segreto della villa sparisce tesoro in contanti: fermato il domestico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVIANO - Due liberi professionisti denunciano il furto in villa subito da parte di ignoti: qualcuno è entrato nella loro abitazione e ha portato via una somma enorme di denaro custodito in un vano segreto della casa, ma non ci sono segni di effrazione. Dopo più di un mese di indagini, pedinamenti e osservazioni, i carabinieri scoprono come sono andate realmente le cose.I militari hanno fermato ildi casa, I.A., 48enne originario di Bitonto (BA): l'uomo è accusato di aver sottratto il denaro e i carabinieri hanno anche scoperto la sua "doppia vita", fatta di "regalini" piuttosto costosi negli ultimi periodi. Il pm, accertato il pericolo di fuga dell'uomo, ha emesso il provvedimento di fermo,e seguito nella tarda serata del 27 aprile. Messo alle strette il domestico ha ammeso le proprie responsabilità e fatto ritrovare ai militari una buona parte del denaro: era in una colonna in cartongesso della cucina e del garage di casa dell'uomo, accusato di furto con destrezza aggravato dal danno patrimoniale.