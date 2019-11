Fulmine cade su casa e distrugge il tetto: illesi ma abitazione inagibile

AVIANO - Un fulmine è caduto sul tetto di un'abitazione, distruggendolo. È accaduto nel pomeriggio, durante un forte temporale che ha interessato i comuni a nord di Pordenone. La saetta si è abbattuta a San Martino di Campagna, popolosa frazione di Aviano. Da quanto si è appreso, il fulmine ha «bucato» il tetto, finendo contro la trave portante dell'abitazione a tal punto da lesionarla irrimediabilmente e innescare un principio di crollo della copertura. In quel momento in casa c'era la coppia di proprietari, che è rimasta illesa. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno fissato sostegni per scongiurare il crollo. La casa è stata dichiarata inagibile e gli occupanti sono stati costretti ad abbandonarla.

