AVIANO - Malore improvviso in sella alla bici: grave ciclista. Avviata rianimazione cardiopolmonare. Un ciclista è stato soccorso nella tarda mattinata di oggi, lunedì 10 aprile, dal personale medico infermieristico per un grave malore che l'ha colto mentre stava pedalando in sella a una bici nel territorio del comune di Aviano, in località Pra di Piana, lungo un tracciato che conduce a Piancavallo.

Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha avviato la rianimazione cardiopolmonare, poi il ciclista è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco.