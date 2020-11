AVIANO (PORDENONE) - (ss) Di epoca medioevale, dà il nome alla località in cui si colloca ed è una residenza il cui plusvalore è senz'altro la location dominante e panoramica. È l'incipit dell'annuncio apparso da qualche tempo sul sito dell'Immobiliare Paludet & Partners per la messa in vendita del castello di Aviano. Un immobile ristrutturato alla fine degli anni 70, di cui rimane ancora la torre, ben visibile a chi passa lungo la strada che attraversa la località.



Quanto costa diventare castellani? Cinquecentocinquantamila euro, tanto vale la possibilità di vivere in una dimora che racconta la storia di un territorio, circondata dal parco e che regalerà ai suoi nuovi proprietari una vista magnifica sulla pianura pordenonese.



Risalente alla prima metà del X secolo, nonostante sia stato sottoposto a secoli di attacchi, distruzioni e ricostruzione, lascia ancora intravedere l'ossatura originaria di fortilizio imponente. Fu dato dall'imperatore Ottone I di Sassonia al patriarca di Aquileia nel 967. Federico di Hoenstaufen (il Barbarossa) lo investì ai vescovi di Belluno nel 1161. Dopo un violento assedio che quasi lo distrusse, pervenne alla Serenissima che ne permise la ricostruzione nel 1432.



Il corpo principale dell'edificio si sviluppa su tre livelli fuori terra ed uno interrato - la descrizione - mentre la torre, annessa e comunicante, si erge di un ulteriore piano sfociando su un terrazzo. Ci sono l'ampio salone con sala da pranzo, una sala lettura, la cucina e due ripostigli. E ancora al primo piano tre camere, uno studio e due bagni; mentre il secondo piano, è mansardato, e al piano interrato si trova la cantina.



Un sogno a occhi aperti che ha attirato l'attenzione di tre possibili acquirenti. Due italiani che lavorano all'estero e un residente nella zona. La trattativa è in corso, e, da quanto appreso, nel caso andasse in porto la vendita con l'autoctono, parte del castello di origine medioevale potrebbe diventare un bed & brekfast ed essere punt di riferimento e di attrazione non solo per i turisti.

