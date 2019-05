Base Usaf, da giovedì esercitazione internazionale con l'Us Army

AVIANO - Continuano le attività di addestramento che hanno nell'aeroporto Pagliano e Gori di Aviano il loro fulcro. Per evitare di alimentare preoccupazioni tra la popolazione, il comando italiano dell'aeroporto - che ha la giurisdizione sulle attività di volo e lo spazio aereo, controllato da apposita torre - ha diramato una nota in cui dettaglia le iniziative che riguarderanno non soltanto la cittadina pedemontana che ospita la Base, ma anche le aree limitrofe.



«Dal 9 al 22 maggio - è scritto in una nota - l'aeroporto di Aviano sarà interessato da un'esercitazione multinazionale che vedrà l'arrivo di aerei da trasporto e relativo personale dell'US Army per attività aviolancistica nelle zone appositamente adibite». Tale attività, prosegue la nota, è stata coordinata e approvata dall'Aeronautica Militare che è responsabile dello spazio aereo.

