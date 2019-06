di Dario Furlan

AVIANO. L"perde" i cacciasaranno ospitati in una base in Inghilterra. Per ora, dunque, ad Aviano resteranno i "vecchi" F16. Si è da poco conclusa l’esercitazione militare “Astral Knight” a guida americana che ha avuto come tema la difesa aerea integrata con lo scopo di incrementare le capacità di comando, controllo e coordinamento con alcuni Alleati (Italia, Germania, Croazia e Slovenia), che sono stati prodighi nel mettere a disposizione spazi aerei e strutture. All’aeroporto “Pagliano e Gori” la star dell’evento (che ha fatto sbrodolare dall’entusiasmo gli appassionati del settore aeronautico) è stato indubbiamente il caccia stealth F-35, fatto arrivare in Pedemontana direttamente dagli States.