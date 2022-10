AVIANO - Una coincidenza incredibile: sabato, la Base Usaf di Aviano ha ospitato un'intera giornata dedicata al tema della sicurezza stradale rivolta ai soldati statunitensi. Quella notte stessa, tre cittadini statunitensi si sono schiantati contro un muro lungo la Pedemontana, a Giais, dopo aver perso il controllo del veicolo, e uno dei tre è stato ricoverato in condizioni gravi. L'evento sulla sicurezza si è svolto nella Mass briefing facility, auditorium e sala cinema della Base. Il pubblico era numeroso: oltre 1.500 tra militari e civili sia statunitensi che italiani. I relatori che si sono susseguiti sul palco erano rappresentanti della Prefettura, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia locale: le forze dell'ordine hanno potuto così porre l'accento sui principali rischi al volante e sulle buone pratiche da adottare per guidare in sicurezza nelle strade italiane.



LA CONDIVISIONE

«La giornata ha rappresentato un'opportunità per condividere competenze e risorse che aiutino a prendere decisioni responsabili ed informate - ha fatto sapere il comando della Base -. Sono venuti a galla anche numerosi spunti spunti per incrementare gli argomenti che vengono trattati anche nei briefing offerti ai militari all'arrivo ad Aviano». Per i soldati statunitensi che vengono stanziati per la prima volta in Italia, infatti, è prevista una fase di benvenuto e In-processing nel corso della quale, tra le altre cose, si parla anche del codice della strada in vigore in Italia.



IL COMUNE

Anche l'amministrazione comunale avianese si è espressa sull'incidente avvenuto sabato notte e sull'importanza dell'evento tenutosi in Base. «Siamo dispiaciuti per l'incidente di Giais. Proprio in relazione alla sicurezza stradale, come amministrazione, abbiamo apprezzato il percorso di formazione e prevenzione intrapreso dalla comunità statunitense: il corso che ha avuto luogo in Base rappresenta un primo passo concreto, anche se il percorso è ancora lungo». L'amministrazione comunale avianese, infatti, sin da quest'estate si è attivata per avviare un dialogo sempre più intenso fra il comando statunitense e le forze di sicurezza e Polizia stradale. E dal Municipio avianese sono chiari: «Si deve continuare sul percorso intrapreso,- sottolineano -, certi che la prevenzione sia la strada maestra verso una maggiore sicurezza».



L'EVENTO

L'evento di formazione è stato organizzato in seguito ad un incontro tra il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e il comando della Base. Il tema, da sempre molto delicato, è tornato al centro dell'opinione pubblica in seguito alla tragedia del 20 agosto scrso, quando un 15enne è stato travolto e ucciso da una soldatessa statunitense a Porcia, risultata positiva all'alcoltest.