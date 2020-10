Aviano, bancomat fatto esplodere nella notte: tre banditi in fuga con il bottino

AVIANO (PORDENONE) - Esplosione nella notte sveglia i residenti: colpa di una banda di malviventi che ìhanno fatto esplodere uno sportello bancomat e sono fuggiti con il bottino.

La notte scorsa i Carabinieri della Compagnia dell'Aliquota Radiomobile di Aviano, a seguito di una chiamata al 112, sono intervenuti presso la Banca di Credito Cooperativo dove in tre hanno fatto esplodere lo sportello bancomat, sembra con un ordigno confezionato con polvere nera, portandosi via denaro contante. La somma non è stata ancora quantificata. Ingenti i danni strutturali. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo - reparto operativo del comando provinciale di Pordenone per i rilievi e le indagini del caso.

