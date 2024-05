PORDENONE/UDINE - Una decina le strade considerate pericolose con tanto di visione delle prefetture e quindi con l'autorizzazione a piazzare gli autovelox. Ma sono almeno una trentina, invece, le strade, sempre sul territorio del Friuli Venezia Giulia "sotto osservazione" per valutare se si renderà necessario piazzare le telecamere che bastonano gli automobilisti con il piede pesante. È questa, allo stato, la situazione alla luce delle nuove regole che da ieri, 28 maggio, sono stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e rientrano tra le volontà messe in legge dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per dare una sorta di limata alla possibilità dei Comuni di fare cassa con gli autovelox. Il secondo dato è ancora più interessante. Non c'è ancora un numero definitivo a fronte del fatto che i riscontri ufficiali mancano, ma sembra che almeno una ventina di autovelox su strade interurbane, potrebbero essere spesi a fronte del decreto. Poi ci sono quelli dei Comuni, molti di più, ma allo stato impossibile da contare.

I PREFETTI

Toccherà ai prefetti, infatti, decidere dove installarli. Una differenza fondamentale rispetto alla situazione attuale perché fino a oggi se il dispositivo è realizzato in modo tale da poter accertare la velocità soltanto dopo il transito di un veicolo, la polizia può anche non rispettare la pianificazione ufficiale decisa dal rappresentante provinciale del Governo. Questo significa, in altre parole, che anche le postazioni mobili, e non più soltanto quelle fisse, dovranno essere autorizzate dalle prefetture. I sindaci, dunque (e in automatico i comandanti della Polizia municipale), perderanno gran parte della loro autonomia decisionale sulla possibilità di utilizzare gli autovelox, anche a fronte della sentenza della Cassazione che di fatto ha dato una risposta favorevole agli utenti che avevano fatto ricorso . Non a caso il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, sino a quando la situazione non sarà chiarita, ha deciso di piazzare in soffitta i Velok del Comune. C'è da dire, in ogni caso, che le multe con gli occhi elettronici nel territorio del capoluogo del Friuli Occidentale, sono una minima parte se considerata con quelle degli ausiliari del traffico che da soli in un anno sono stati capaci di portare a casa oltre due terzi di quel milione in più incassato nel 2023.

LA PROCEDURA

Anche se il decreto è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale, le norme entreranno in vigore il 12 giugno. Entro quella data i Comuni dovranno aver già fatto una attenta verifica per capire se le installazione fisse che sono piazzate sulle strade urbane, sono a norma rispetto al decreto Salvini, oppure se dovranno essere spente. A Pordenone, sempre secondo una prima stima, seppur non ufficiale, almeno due o tre potrebbero essere da spegnere definitivamente. Cambiano poi le regole anche per quanto riguarda le postazioni mobili, ossia l'utilizzo dei te-laser che sono sostanzialmente in mano alle pattuglie della polizia locale. Anche su questo fronte cambiano le regole, come ad esempio sulle strade urbane a velocità massima di 50 chilometri l'ora. In quel caso non ci possono più stare, così come nelle strade a 30 chilometri l'ora.

GLI AVVISI

Un altro punto fondamentale rappresenta la necessità di avvisare per tempo i cittadini della presenza dei controlli, cosa già prevista per legge ora. Nei tratti urbani, in particolare, la distanza tra il segnale e l'autovelox dovrà essere di almeno 200 metri sulle strade di scorrimento e di almeno 75 sulle altre. Una distanza che sale ad almeno un chilometro all'esterno dei centri urbani. Tra un dispositivo e l'altro, proseguendo, dovranno intercorrere delle distanze minime differenziate in base al tipo di strada urbana oppure extraurbana per evitare la serialità delle multe nel medesimo tratto. Nelle strade extraurbane, inoltre, i dispositivi potranno essere utilizzati esclusivamente per la riduzione della velocità non superiore a 20 chilometri all'ora rispetto al limite ordinario, cosa ben diversa alla legislazione attuale. Gli autovelox piazzati nei pressi di scuole, asili, ospedali, case di riposo o altre strutture che devono essere tutelate dal traffico anche magari scorre velocemente, possono essere utilizzati. Bocciati, invece, per quanto riguarda le postazioni mobili tutti i siti nascosti come dietro un muro o un albero. Gli autovelox "trappola" non potranno essere attivati.