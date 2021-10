Incidente sull'A28, chiuso per quaranta minuti il tratto tra Sacile Ovest e Sacile Est

SACILE - Per circa 40 minuti, dalle 9.50 alle 10.30 l’autostrada A28 (Portogruaro – Conegliano) è rimasta chiusa nel tratto tra Sacile Ovest e Sacile Est in direzione Portogruaro per consentire l’intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco per un incidente tra un veicolo leggero e un mezzo pesante. L’incidente – a seguito del quale l’auto è andata a sbattere contro il guardrail centrale - si è rivelato di lieve entità. La situazione è già tornata alla normalità.

Autovie Venete informa inoltre che, a causa delle intense precipitazioni di questi giorni, la ripavimentazione della carreggiata sud (direzione Portogruaro) tra gli svincoli di Fontanafredda e Pordenone è stata riprogrammata alla prossima settimana. Il cantiere sarà in funzione dalle 04,00 di lunedì 11 ottobre alle ore 23,00 di domenica 17. Oltre a istituire un doppio senso di circolazione sulla carreggiata nord (direzione Conegliano), sarà interdetta l’uscita dello svincolo di Porcia (per chi arriva da Conegliano) e l’ingresso allo stesso svincolo per chi è diretto a Portogruaro.