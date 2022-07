Guida in stato di ebbrezza, giro di vite sulle strade del Pordenonese. In poche ore denunce e 50 punti decurtati

PORDENONE - Giro di vite nel Friuli Occidentale per gli automobilisti che si mettono alla guida dopo aver bevuto alcolici. Domenica sera, sulla strada regionale 13, le pattuglie della Polstrada di Pordenone e Spilimbergo, hanno sottoposto ad accertamenti 38 persone, delle quali cinque sono risultate essere positive alla prova etilometrica.

Di queste, tre persone sono state denunciate alla Procura perché avevano tassi alcolemici ben superiori ai limiti previsti: una aveva 1,50 g/l e due tra 0,81 e 1,50. Ad altri due automobilisti è stata inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria. Complessivamente sono state ritirate cinque patenti di guida, con complessiva decurtazione di 50 punti dalle patenti.

Infine, sempre nel corso dei controlli, sono state elevate cinque sanzioni amministrative per varie violazioni delle norme del Codice della strada, di cui tre per mancato possesso dei documenti di circolazione e due per violazione della segnaletica stradale). La Polizia di Stato continuerà a predisporre ulteriori controlli sulle strade della provincia di Pordenone per il contrastare la guida in stato di ebbrezza e o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.