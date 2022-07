Gli autobus sono più alti di mezzo metro e i rami degli alberi fanno strage di specchietti retrovisori

PORDENONE - Comuni costretti a potare fuori tempo gli alberi per far spazio ai bus extraurbani dell’Atap. Sembra uno scherzo, in realtà non è così. Anche perchè da quanto si è saputo alcuni mezzi nuovi dell’Azienda provinciale dei trasporti, ci avrebbero rimesso lo specchietto che si è rotto al contatto con i rami degli alberi più grossi.



I NUOVI BUS



Il perchè è presto spiegato. L’Atap presieduta da Narciso Gaspardo, per evitare le doppie corse soprattutto sulle tratte degli studenti e dei lavoratori che sono occupati nelle fabbriche più grosse, ha acquistato tre o quattro mezzi che possono trasportare più persone. Si tratta dei pullman doppi ossia quelli che hanno due file di posti. Sin qui nulla di male, anzi, oltre al risparmio e all’investimento i nuovi mezzi sono decisamente meno inquinanti di quelli vecchi. Il bello (o brutto) arriva adesso. Questi bus, infatti, sono più alti di quelli normali di almeno mezzo metro. Cinquanta centimetri non sono poca cosa, soprattutto se si devono percorre strade alberate dove le piante hanno rami tagliati o potati all’altezza corrispondente ai pullman normali.



LA QUESTIONE



Sino a questo punto tutto torna. Da ora, però, le cose divergono e tra Atap e i Comuni interessati al transito dei super bus, non c’è più sintonia sui passaggi comunicativi. Già, perchè l’Atap afferma - come ha sempre fatto - di aver notificato a tutti i Comuni interessati da fermate, passaggi o soste che riguardano i bus più grandi la segnalazione che era necessario fare delle verifiche proprio per consentire il transito senza problemi. In parole povere era necessario togliere gli ostacoli. Secondo alcuni Comuni, invece, la segnalazione dell’Atap non sarebbe mai arrivata quindi nessuno si è interessato a liberare la strada dagli “ostacoli”.



COSA É SUCCESSO?



Facile immaginare cosa sia avvenuto. In alcuni passaggi gli specchietti dei pullman hanno incocciato con i rami e si sono rotti. In più - hanno segnalato gli autisti dell’Atap - si è ammaccata la carrozzeria. Insomma, danni che si potevano evitare. Ma non è ancora tutto. Già, perchè i Comuni si sono visti costretti in tempi rapidissimi a togliere gli ostacoli per consentire il passaggio senza impedimenti. Pioppi, gelsi, pini marittimi, tigli e altre piante di alto fusto sono state subito potate anche se quello non era il periodo giusto. L’operazione, però, non era possibile rimandarla: era più facile tagliare un ramo che cambiare la fermata o il percorso del bus. A Pordenone i tigli di via Pola sono stati “spellati” dei rami più bassi, ma così anche altre strade cittadine. La stessa cosa è stata fatta in diversi Comuni proprio per evitare ulteriori problemi.



I DANNI



Sempre da quanto si è appreso pare che in un primo momento Atap fosse stata molto risoluta nel chiedere i danni ai Comuni anche a fronte del fatto che - a suo avviso - tutti erano stati informati del mezzo metro in più dei pullman. Poi la rabbia per quanto accaduto si è man mano affievolita e a quanto pare non ci sarebbe stata alcuna richiesta risarcitoria anche i Comuni sono soci dell’Azienda provinciale dei trasporti e il Municipio di Pordenone è l’azionista di riferimento.



I PERCORSI



Ora è tutto sistemato anche perchè gran parte dei bus più grandi sono fermi in deposito e aspettano di essere mossi con l’apertura delle scuole quando il traffico degli utenti sarà maggiore. Per allora tutti i rami più bassi degli alberi saranno tagliati.